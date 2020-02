LA NOVITÀ

E sono tre. Dopo la storica Antica Osteria da Cera di Campagna Lupia (Ve) e il Bistrot del Mare al Lido di Venezia, i fratelli Cera Lionello, Daniele e Lorena inaugurano daMe Bistrò a Dolo (Ve), sulla Riviera del Brenta, a pochi chilometri da Lughetto dove nel 1966 mamma Silvana aprì una frasca per friggere i pesci piccoli che papà Rino, il marito pescatore, non riusciva a vendere, e poi diventata col tempo Antica Osteria da Cera, tempio del pescato di alta qualità e cucina due stelle Michelin. Il nome, daMeBistrò, racchiude un doppio significato, raccontando sia il concetto di accoglienza (venite da me) sia quello di richiesta in forma dialettale (dame, ovvero dammi), modello di Osteria Contemporanea accessibile, aperta tutti i giorni e tutto il giorno, con un'offerta specifica per ogni momento: la qualità e l'inventiva a prezzi accessibili.

IL MENU

Si inizia alle 7.30 con la colazione, qualche ora più tardi entrano in scena i tramezzini veneti e affiorano i primi cicchetti, dalle 12 si parte con la pausa pranzo, ed ecco apparire un gran buffet di vegetali di stagione, crudi e cotti, e una tipologia di carne che cambia quotidianamente, ma anche un'agile carta, fra gnocchi di patate con ragù di manzo al coltello, guancia di vitello con purè di zucca e radicchio, lasagne di mare e vitello tonné, e in più proposte vegane o vegetariane. Il momento dell'aperitivo è caratterizzato dai cicchetti veneziani e dalle speciali bruschette daMe, mentre la campanella potrebbe all'improvviso annunciare l'uscita di un risotto di giornata. Infine, la cena, con qualche piatto in più del pranzo (Spaghettini freddi all'aglio, olio, peperoncino e battuta di cozze, Fritto misto, Maialino croccante) e un menu di cicchetti espressi e focacce al vapore. La domenica si apre alle 11 con i cicchetti: dal cotechino con purè di patate alle seppie al nero con polenta, dal baccalà mantecato allo spezzatino di carne e alla pasta e fagioli. La parola d'ordine? Qualità della materia prima e prezzi per tutti. In cucina c'è Saul Davide Arbib, fidato collaboratore di Lionello, la direzione è quella di Simonetta Semenzato, storica regina della sala all'Osteria da Cera, affiancata da Daniela Pescarolo.

C.D.M.

