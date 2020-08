LA NOVITÀ

Dopo il pulp di ambientazione veneta con il personaggio di Mila Zago, dopo i grandi successi nel romanzo storico in particolare con la tetralogia dedicata ai Medici e dopo il fumetto Vlad, graphic novel uscito in tre parti per Feltrinelli, l'autore padovano Matteo Strukul conferma il suo eclettismo e il suo coraggio legando il proprio nome addirittura a un videogioco. Dark Renaissance è il gioco, che sarà pubblicato a inizio 2021 da Vlg ed è sviluppato da Studio V con le musiche di David Logan, basato su una avventura scritta da Strukul.

L'AUTORE

«Il protagonista è Matteo Badoer - racconta l'autore - un capitano di ventura veneziano discendente di un casato di ceppo ungherese. Un prologo, che non possiamo rivelare, lo porterà al servizio di Lorenzo De Medici. In questa storia ho potuto quindi unire un po' i miei amori». Il gioco, appena annunciato dall'editore, sarà pubblicato in diversi paesi ed è particolarmente atteso dai fan che Strukul si è conquistato anche fuori dall'Italia. E incuriosisce come uno scrittore di romanzi storici sia approdato ad un videogame. «Per me - spiega Strukul - era un po' un sogno proibito: realizzarlo è stato complesso. In Italia la tradizione del fumetto è forte, mentre in campo video ludico si consuma ancora più di quello che si produce. Esistono però delle realtà dinamiche, la scena è molto viva e con player, come quelli con cui ho potuto collaborare, emergenti ma con una solida esperienza». Un'esperienza, quella di trasformarsi da scrittore ad autore di un videogioco, che stupisce e al tempo stesso entusiasma, lo stesso Strukul. «Qualche anno fa questa scelta avrebbe fatto ridere, ma devo dire che è un'esperienza esaltante. Penso che, soprattutto nel post Covid che ci ha legati tutti in maniera forte alla dimensione digitale, sia comunque uno sbocco naturale del mio lavoro».

IL TEAM

Ecco che racconta come nel realizzare Dark Renaissance sia stato affiancato da un team allargato, con una quarantina di persone divisi in settori diversi: il gruppo di scrittura quello informatico, quello artistico, quello del sonoro e della musica. «Per un autore è davvero complesso seguire tutto - spiega - per questo è un'esperienza che consiglio a tanti colleghi scrittori: un modo efficace per fare un passo avanti facendo un passo indietro, allargando il confronto di idee in maniera diversa e molto stimolante. Come narratore inoltre ti dà la possibilità di lavorare sui personaggi, sull'evoluzione dei caratteri in base a come agiscono». Alla fine, sostiene «si tratti di un romanzo interattivo, e la dimensione dell'interazione a questo livello può esistere solo nel videogioco». Del resto l'obiettivo dello scrittore padovano, in questo nuovo progetto, è lo stesso che caratterizza i suoi libri. «Questo lavoro è legato alla valorizzazione della cultura, dell'arte e della storia italiana - racconta - La capacità di penetrazione di questo messaggio attraverso un videogioco è unica. Spesso ci sono polemiche legate ai videogame, questa però è un'opera interattiva con cui è possibile esplorare grandi figure storiche come Leonardo Da Vinci e Marsilio Ficino, approfondire concetti di storia dell'arte. Ovviamente poi ci sono anche le battaglie e l'avventura. Abbiamo però fatto un grande lavoro per valorizzare questi aspetti come nei miei romanzi». Quindi «il linguaggio cambia, ma i temi tornano».

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA