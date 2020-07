LA NOVITÀ

«Di Venezia conoscevo poco, adesso sto imparando ed è una grande sensazione. Qui non ci sono solo la storia, l'arte, la bellezza ma, per chi fa cucina, anche una quantità di prodotti, materie prime uniche, grandi artigiani, un luogo perfetto per proporre anche in questa fantastica città il mio progetto». Chi parla è Norbert Niederkofler, insignito due anni fa della terza stella Michelin per il suo ristorante, il St. Hubertus a San Cassiano, in Val Badia, il che gli ha permesso di entrare nell'olimpico dei migliori undici ristoranti d'Italia, secondo la guida Rossa, ovviamente. Il progetto sviluppato proprio da una decina di anni si chiama Cook the Mountain, cucina la montagna, per dire che sulla sua tavola non troverete un prodotto che non provenga dal territorio (no pesce, se non di lago, no foie gras, no crostacei e molluschi, no caviale e via di questo passo), il che ne fa l'unico tristellato italiano che lavora con questa filosofia.

L'ARRIVO A VENEZIA

Norbert è sceso dalle sue montagne ad inizio anno per portare al ristorante dell'Hotel Aman, nel cuore di Venezia, la sua idea, adattandola al luogo, ed ecco nascere (con qualche mese di ritardo, causa pandemia) Cook the Lagoon, in collaborazione con Danilo Ossola, chef resident del ristorante Arva, nel magico palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande, con vista sul ponte di Rialto che in collaborazione con il management dell'albergo, diretto da qualche mese da Licinio Garavaglia propone spesso agli ospiti l'esperienza della spesa nei mercati veneziani, partendo ovviamente dal più iconico, quello di Rialto: «Un valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti che lo apprezzano sempre, ma a Venezia ha un significato ancora più forte, considerando la storia della città e di questo mercato straordinario».

Calarsi dentro la storia, le città, i territori è alla base del progetto Niederkofler, «perché così si capisce quello che si mangia, si entra in sintonia con quello che ci sta attorno, e perché non ha senso mangiare le stesse cose a Londra, a Bolzano, a Venezia, la differenza deve entrare nel piatto e nel cuore». L'idea, esattamente come avviene in Val Badia «è quella di creare una rete fiduciaria di produttori e fornitori scelti e fidati, che ci assicurino il meglio. Noi, in cambio, garantiamo loro una remunerazione adeguata e ovviamente ben diversa da quel poco che ottengono. Certo, non risolviamo i loro problemi, ma sanno che possono contare su di noi e viceversa», spiegano Dario e Norbert. Il quale sta per mandare nelle librerie una monumentale opera, Cook the mountain The nature around you (stampato in carta mela e rivestito in pelle-mela, utilizzando gli scarti della lavorazione del frutto), che intende raccontare al mondo come, partendo dal territorio, si possa fare del bene al pianeta proponendo una cucina di altissimo livello e la possibilità di mantenere la cultura italiana attraverso i prodotti». Tornando all'Arva, dove si può pranzare o cenare sia all'interno sia nello splendido giardino sul Canal Grande, Niederkofler e Ossola propongono piatti che vanno dal crudo di ricciola, ravanelli dell'orto e rapa rossa, allo zuccotto di Sant'Erasmo, taleggio e pepe rosa, dal bigolo, bevarasse e fiori di zucchina, al branzino, castraure, erbette di laguna. Fino al sorbetto alla mandorla, albicocca e lavanda, uno dei più buoni dessert dell'anno.

Claudio De Min

