La notte del Grande Ballo

LA STORIAAccadde tutto in una notte. Era il 3 settembre 1951. Le gondole solcarono il Canal Grande sul far della sera per condurre i 1000 esclusivi invitati a Palazzo Labia. Il jet-set proveniente da 5 continenti si accalcava alla porta d'acqua del palazzo patrizio, acquistato e restaurato finemente da Don Carlos de Beistegui. Domani, a quasi sessant'anni da Le Bal Oriental, la Dolce vita veneziana ritrova i suoi fasti con The Tiepolo Ball, la festa danzante a Palazzo Labia nata per celebrare i vent'anni del Venetian Heritage Foundation, uno...