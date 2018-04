CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La notizia è giunta come un colpo di fulmine a ciel sereno: il Gip di Roma ha dichiarato l'incompetenza territoriale degli uffici giudiziari della capitale rimettendo tutti gli atti del processo di Veneto Banca a Treviso. La procura di Treviso dovrà ricominciare da capo. Immediate e preoccupate le reazioni nel palazzo di Giustizia. Come faremo? I problemi sono di due ordini, il primo logistico, l'altro esclusivamente tecnico-giuridico. Quanto all'aspetto logistico, affrontare un processo con migliaia di parti civili e plotoni di avvocati è...