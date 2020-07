La notizia del momento riguarda M49. È una sigla, d'accordo, ma dietro c'è un orso bruno. Con una storia particolare: dapprima, ricercato speciale, per la sua tendenza, diciamo così, a fare l'orso, cioè a procurarsi il cibo (in archivio ci sono qualche migliaio di euro di danni, ad arnie e allevamenti).

Un anno fa era stato rinchiuso in un recinto dal quale, però, è fuggito (semplicemente scavalcando).

Poi inseguito e, circa tre mesi fa, catturato. Quindi, nuovo recinto (non molto ampio in verità) e radio collare. Ebbene, è fuggito di nuovo (non ha scavalcato, ha proprio divelto la rete) e via alla macchia. Molto probabilmente a breve sarà catturato perché, appunto, ha il radio collare. Riguardo questa storia, ci sono due voci che si agitano in noi. La prima è quella romantica, si fa viva e forte proprio in momenti come questo: vogliamo l'orso libero.

A sostegno di questa voce ci sono molti elementi. Il nostro cammino si è accompagnato a quello dei lupi (poi domesticati) e a quello degli orsi. L'orso è stato un soggetto molto richiesto nelle prime incisioni rupestri. Protagonista di miti e leggende in tutto il mondo - e purtroppo gli orsi sono stati costretti a esibirsi come saltimbanchi per mano di impresari, gli orsanti, almeno a partire dal medioevo. Insomma, la figura dell'orso popola il nostro immaginario, ci fa compagnia: dai, non fare l'orso, diciamo a uno che se ne sta sul divano. È dunque ovvio: non sopportiamo un orso in gabbia, e poi M49 è un orso simpatico, interpreta bene la figura del fuorilegge romantico, sei lui vai in gabbia ci andiamo anche noi.

La voce interiore trasforma dunque questo animale in un eroe: viene dalla natura e alla natura vuole ritornare. Diventa metafora della nostra stessa libertà. C'è un'altra voce. In realtà solo in apparenza distante dalla prima: M49 è un orso problematico (si contano più di 40 tentativi di intrusione in rifugi, abitazioni, stalle). Dunque, da una parte c'è la metafora della libertà, non solo - voglio dire - i diritti degli animali sono essi stessi una parte della nostra libertà (la sensibilità verso gli animali è segno di maggior empatia verso i viventi in genere). Dall'altra però dobbiamo considerare anche i diritti dei malgari o per chi vive in ambienti agricoli. Magari, invece di fomentare le due curve opposte, possiamo provare a considerare i dati.

In Trentino vivono circa 80-90 orsi, grazie ad una lodevole operazione di reintroduzione operata dalla Provincia Autonoma di Trento. Siccome, tuttavia, il Trentino non è una zona selvaggia, anzi è abbastanza antropizzata, la reintroduzione dell'orso deve essere accompagnata dalla gestione della specie. Sono due parole che vanno insieme, reintroduzione e gestione. Gli orsi si salvano solo se applichiamo un corretto protocollo. Viva l'orso, metafora di libertà, ma viva anche il protocollo (per un orso in gabbia, ce ne sono 80 liberi è grazie ai soldi investiti dalla Provincia). Cerchiamo di conciliare le due voci. Facciamo pure metafora se serve ad aumentare la nostra empatia verso gli animali, ma evitiamo di mettere in atto una narrazione troppo distorta, altrimenti poi non riusciamo a gestire la complessa rete che governa la conservazione delle specie animali selvatiche, la salvaguardia del patrimonio agro-zootecnico, e la corretta applicazione dei protocolli di sanità e sicurezza pubblica: anche questo garantisce la libertà, la nostra e quella dell'orso.

