LA NOTA CRITICAFinalmente lo shakespeariano Riccardo III di Giorgio Battistelli è giunto in Italia, 13 anni dopo la prima assoluta in Anversa con la colossale regia di Robert Carlsen. Per il compositore romano ogni diversa occasione teatrale genera le scelte musicali e non viceversa. Quanto dire: prima le esigenze della rappresentazione e poi le opzioni sonore. Di qui la molteplicità degli esiti scenici. Nel Riccardo III Battistelli penetra l'ideologia del male, illuminando la figura di Riccardo, deforme e spietato omicida per la conquista...