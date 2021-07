Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINAVENEZIA Un commissario per gestire la fase di realizzazione degli approdi transitori a Marghera, in attesa della progettazione e della costruzione del nuovo porto di Venezia che potrà ospitare crociere e portacontainer transoceaniche, probabilmente in mare.Una nomina che era nell'aria, e la scelta è caduta sul nuovo presidente dell'Autorità portuale di Venezia e Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio.«Affronteremo questa fase critica,...