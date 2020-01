LA NOMINA

Il ministro della Cultura Franceschini, che nel 2017 la volle alla guida del Padiglione Italiano, già la applaude: «Il suo sarà certamente un progetto innovativo e coraggioso». Classe 1977, studi milanesi e carriera di successo nella Grande Mela dove vive ormai da 15 anni, Cecilia Alemani è da ieri alla guida della Biennale Arte 2021, prima donna italiana a ricoprire quello che per un curatore è forse l'incarico più di prestigio offerto dalle istituzioni del Belpaese. Una nomina arrivata in extremis dal Cda della Biennale in scadenza e che la curatrice italiana, da tempo inserita nella lista delle personalità più influenti dell'arte stilata da Art Review, accoglie con il consueto aplomb: «Capisco e apprezzo la responsabilità e anche l'opportunità che mi è stata offerta e mi riprometto di dare voce ad artiste e artisti per realizzare progetti unici che riflettano le loro visioni e la nostra società».

CHI È

Cresciuta a pane e musei (il prozio era Lodovico Barbiano di Belgiojoso progettista della Torre Velasca di Milano, ma anche i nonni e i genitori sono stati fondamentali nel dirigere verso l'arte la sua formazione), laureata in filosofia estetica a Milano, master al Beaubourg, corsi alla Tate Modern e al Bard College di New York, già curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2017, Alemani è una solida professionista abituata anche ai primati. In America, dove si è trasferita nel 2005 per ragioni di studio e dove vive con il figlio e il marito Massimiliano Gioni (curatore della Biennale Arte nel 2013), è stata la prima curatrice under 40 quando nel 2011 le venne affidata la direzione artistica della High Line di New York, la passeggiata costruita sul percorso in disuso di una ferrovia merci ai bordi dell'Hudson. Non ha deluso le aspettative: in pochi anni con gli oltre 200 artisti internazionali che ha chiamato ad esporre, ha saputo trasformare la passeggiata in una delle maggiori attrattive artistiche della città, percorsa ogni anno da 8 milioni di visitatori, uno in più rispetto al Colosseo, il monumento più visitato d'Italia.

Un mese fa, intervistata da D di Repubblica, la signora della High Line ha incoronato artista del 2020 Simone Leigh, l'artista afroamericana famosa per le sue donne con le grandi gonne, protagonista tra l'altro di una personale al Guggheneim dopo aver vinto il prestigioso Hugo Boss Prize.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA