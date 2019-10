La Nazionale Cantanti sarà in Israele e Cisgiordania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo quasi 20 anni dalla storica Partita del Cuore per la Pace giocata a Roma allo Stadio Olimpico alla presenza dei due premi Nobel per la Pace, Yasser Arafat e Shimon Peres, la Nazionale Italiana Cantanti scende nuovamente in campo, con una visita in Israele e in Cisgiordania, per sostenere e promuovere progetti di solidarietà. La visita - resa possibile, insieme alla raccolta fondi, da Gigova e dalla Geronimo Stilton Fondazione - si svolgerà dal 28 al 31 ottobre 2019 e vedrà la Nazionale Cantanti impegnata in una serie di incontri...