LA PROTESTA

VENEZIA Le reazioni da parte dei residenti, con proteste e proposte sui problemi della Giudecca legati al trasporto pubblico locale, sbarcheranno in Consiglio comunale. A farsi portabandiera silenzioso del disagio è Alberto Fantuzzo, vicepresidente del Consiglio: «Lunedì e martedì parteciperò al Consiglio comunale dall'approdo della Palanca, per sensibilizzare l'amministrazione comunale, l'opinione pubblica, i commercianti, i cittadini sul gravissimo disservizio creato da Actv con la sospensione della fermata senza aver pensato ad una alternativa». Continua a lottare e non volersi arrendere Gigi Giordani, del direttivo nazionale del Psi, che per primo ha sollevato il problema del pontile e da sempre si batte per un collegamento migliore dell'isola: «L'azienda sta dando risposte zoppe. Basti pensare che a tre giorni dalla sospensione nei pontili non c'è nessun avviso: li hanno messi solo online. Alla Giudecca c'è chi ancora non sa niente, ma tra quelli che sono a conoscenza della sospensione c'è rabbia e insofferenza per quello che sta accadendo nei confronti dell'area da ormai troppo tempo».

La navetta proposta dall'azienda per limitare i disagi non va giù nemmeno a Giorgio Isotti, delegato della Municipalità per le isole: «Ho proposto una convenzione con i tassisti per collegare l'area da Sant'Eufemia, dove c'è un pontiletto da cui partono i taxi. Il vero problema è, come mi ha confidato Seno (direttore di Avm, ndr.), che c'è un grosso problema di costi, però la soluzione della navetta non risolve il problema. Sono soldi buttati». Dalla lista Verde progressista, rappresentata in Comune da Gianfranco Bettin, si chiede di far slittare i lavori per dare il tempo di creare un pontile provvisorio a Sant'Eufemia: «Si chiede di iniziare i lavori solamente dopo aver predisposto una struttura sostitutiva in prossimità dell'approdo Giudecca Palanca. È inopportuna la scelta del periodo di sospensione a ridosso delle festività natalizie Gli interventi di manutenzione delle strutture potrebbero essere riprogrammati minimizzando i disagi». (t.borz.)

