La Natura in posa tra Italia e Fiandre

L'ESPOSIZIONEQuando la natura si mette in posa. E racconta la caducità della vita e dell'effimero. Attraverso mazzi di fiori che nascondono un insetto pronto a divorarne la colorata bellezza. Oppure concerti di cacciagione ben disposta su piatti da portata e mense imbandite con pranzi sbocconcellati. Per non dire della Vanitas di Claesz con teschio e ossa. Quadri con ambizioni ideali che la fotografia ha maturato sin dai suoi esordi. È proprio questa affinità, consolidata nel tempo, tra i due linguaggi artistici, che diventa il percorso...