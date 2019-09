CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La nascita del nuovo governo viene salutata dai mercati. La Borsa chiude in salita e lo spread si abbassa ancora. I mercati credono nel governo viste le scelte, europeista ed atlantica, ribadite dal premier e confermate dalla stessa composizione del governo. All'Economia per la prima volta, da tempo, siede ora un politico, non un tecnico, che ha conquistato larga stima a Bruxelles e negli ambienti europei. Inoltre, la prossima Commissione, nella quale il governo ha indicato Paolo Gentiloni, sembra, almeno in prospettiva, meno arcigna di quella...