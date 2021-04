Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NARRAZIONETre viaggi nella storia di tre diverse disfatte belliche, guidati da tre eroi veneti, prigionieri di guerra, anzi ostaggi perché costretti a vivere esperienze assolutamente non volute, gettati d'autorità sui campi di battaglia. Tre soldati semplici finiti in mano al nemico e tornati a casa, nel loro Veneto, dopo anni di sacrifici e di prigionia come vittime di altrettante tracolli dell'Italia Unita: Adua 1896, Caporetto 1917 e...