Ricordare Giuseppe Tartini (Pirano 1692- Padova 1770), il più grande compositore del suo tempo, violinista, teorico e filosofo, nel 250° della morte: il progetto Tartini 2020, nato nel 2014 in seno all'Università di Padova per iniziativa di Sergio Durante con il sostegno e il patrocinio di numerose istituzioni culturali padovane. Tartini morì a Padova il 26 febbraio 1770: il suo corpo fu deposto nella chiesa di Santa Caterina, dove era sepolta anche la moglie. «Per festeggiare Tartini - commenta l'assessore alla cultura di Padova, Andrea Colasio - si è creata una rete musicale che comprende diverse realtà, non solo padovane». Le iniziative proseguono con vari appuntamenti, artistici, divulgativi, espositivi, culturali: dal 15 ottobre al 14 febbraio, al Museo Diocesano, si aprirà la mostra Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell'Illuminismo che sarà possibile grazie al supporto dell'OPV. Durante la mostra, si terranno concerti importanti come quello del 16 ottobre, inserito nel festival pianistico internazionale Cristofori. Dal 20 al 22 ottobre, in Sala Rossini e all'Università di Padova, prenderà il via il convegno internazionale Giuseppe Tartini e la cultura dell'Illuminismo. Il 22 ottobre, alle 20,30, al Santo, il concerto Ad Astra vedrà suonare l'Orchestra Schola Cantorum Basiliensis|Accademia di Musica FHNW con strumenti originali: Leila Schayegh e Claudio Rado al violino. Il 29, alle 18 e alle 20,30, alla chiesa di Santa Caterina, si potrà ascoltare L'arte dell'arco, uno dei più importanti gruppi con strumenti originali del panorama internazionale: l'evento si avvale del contributo dell'Associazione Alessandro Cevese onlus. Il 28 novembre, all'MPX, nel pomeriggio, Tartini verrà presentato ai bambini come Violinista spadaccino, con immagini e narrazioni. L'8 aprile, alla chiesa di Santa Caterina I Solisti Veneti seguiranno il percorso musicale su Tartini, Metastasio e il trionfo dei sentimenti. L'OPV concluderà i festeggiamenti tartiniani nella primavera 2021 con la prima esecuzione assoluta del brano Un lampo attraverso, concerto del compositore Pasquale Corrado.

Ines Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA9

© RIPRODUZIONE RISERVATA