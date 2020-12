Anni formidabili quelli che visse la Biennale Musica dal 1983 al 1986, quando Paolo Portoghesi chiamò a dirigerla non un musicologo o un critico, ma un organizzatore: la scelta ricadde su Carlo Fontana (nella foto). Il trentaseienne Fontana veniva dalla scuola di Paolo Grassi e di Carlo Maria Badini e al momento della nomina ricopriva l'incarico di amministratore delegato della Fonit-Cetra. Risorse scarse, un certo fastidio da parte di quelli che consideravano e considerano, a, torto la sezione Musica della Biennale un prodotto di nicchia riservato a pochi intimi avrebbero potuto fiaccare una personalità meno volitiva, ma Fontana era ed è uomo che non si arrende, sicuro della bontà delle sue idee. Il suo quadriennio è ricco di riscoperte e di progetti nuovi, sempre e comunque calati in un continuo esplorare: nel 1983 la rassegna si intitolava La scelta trasgressiva meraviglioso biglietto da visita per quello che si ascoltò e per ciò che venne negli anni successivi tutta incentrata sull'omaggio ad Anton Webern in un lungo viaggio capace di scavare a fondo la poetica di uno dei compositori simbolo della Seconda Scuola Viennese. Nel 1984 anno di sovvenzioni giunte in extremis e ridotte fu il Prometeo di Luigi Nono a rappresentare uno dei più alti momenti di teatro in musica del secolo scorso; la chiesa di San Lorenzo avvolse l'arca sonora immaginata da Renzo Piano dove gli esecutori guidati da Claudio Abbado e pubblico si mescolavano. Il 1985 era l'anno europeo della musica e il programma prese il titolo di Europa 50/80: generazioni a confronto; tra gli eventi salienti la celebrazione dei quattrocento anni della chiesa del Redentore con le musiche che Andrea Gabrieli aveva scritto per la consacrazione e poi prime assolute di Sciarrino, Grisey e Murail solo per citarne alcuni. Il titolo del 1986 è Nuova Atlantide si articola in un viaggio alla scoperta dell'essenza della musica elettronica. Lorenzo Capellini, amico di lunga data dell'autore, è la fonte ispiratrice del volume La mia Biennale edito da La Nave di Teseo (pp. 208 23,75). Carlo Fontana accetta di parlare della sua esperienza attraverso una breve introduzione seguita da un'articolata intervista rilasciata al musicologo Mattia Palma.

