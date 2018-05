CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRA«Una mostra di architettura della durata di sei mesi potrebbe sembrare una scelta sconsiderata». Ad affermarlo è il Presidente della Biennale, Paolo Baratta, nell'imminenza della 16. Mostra Internazionale di Architettura, in calendario dal 26 maggio al 25 novembre 2018. Certamente, per sua natura e per i risvolti sociali impliciti, la più politica delle manifestazioni dell'ente veneziano. Lo suggerisce anche l'impegno delle curatrici, che lavorano in coppia, Yvonne Farrell e Shelley McNamara soprattutto per quanto riguarda edifici...