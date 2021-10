Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAUn viaggio alla scoperta dei bastoni del comando dell'Oceania, per conoscerne la scultorea bellezza e il loro più profondo significato. Apre oggi al pubblico la mostra Power and Prestige. Simboli del comando in Oceania, curata da Steven Hooper direttore del Sainsbury Research Unit per le Arti dell'Africa, Oceania e delle Americhe presso l'Università dell'East Anglia nel Regno Unito, e co-promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue...