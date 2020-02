LA MOSTRA

Un recupero culturale, prima ancora che artistico e devozionale, tanto più difficile in quanto basato sulla fragilità della materia e sulla dispersione delle opere. Ci sono voluti oltre due anni di lavoro, e di paziente raccolta di fondi, per proporre al pubblico la mostra A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio, un ricostruito percorso al quale hanno contribuito anche migliaia di cittadini con le loro donazioni destinate a preservare l'arte sacra della Diocesi di Padova. Ventuno le opere, esposte da domani al 2 giugno al Museo Diocesano della città, con prestiti da musei (straordinaria la Madonna con Bambino di Donatello in arrivo dal Louvre) ma anche inediti da collezioni private.

La mostra è la tappa finale - ma non conclusiva, perchè studi e approfondimenti continueranno - di una ricerca messa in atto da Diocesi, Università e Soprintendenza «per ricostruire l'ambiente padovano tra metà Quattrocento e primi del Cinquecento - spiega il direttore del Museo Diocesano Andrea Nante, curatore insieme al conservatore Carlo Cavalli - quando nelle botteghe questa particolare tipologia di scultura conobbe anni di intensissima creatività». Tutto parte dall'arrivo in città di Donatello - preceduto però dai toscani influenzati dal lavoro di Lorenzo Ghiberti a Firenze - e dall'impulso che la sua arte dà alla diffusione di una tecnica umile e delicatissima al servizio di nuove potenzialità espressive. A Padova sarà Bartolomeo Bellano a proseguire la sua opera, seguito da Giovanni de Fondulis, ampiamente documentato in mostra, studiato e rivalutato solo in anni recenti. Per arrivare ad Andrea Briosco, detto il Riccio, che conclude la grande parabola della terracotta in terra padovana. Dalle Madonne con Bambino, destinate spesso alla devozione domestica più agiata, alle Madonne in trono, pregate sugli altari, per arrivare alle Pietà o al Compianto su Cristo morto (ricomposto in mostra quello attualmente diviso tra la chiesa di San Canziano e i Musei Civici), il visitatore si trova a tu per tu con «i misteri della fede ma anche con la fragilità, simile alla terracotta, che esiste nell'uomo». Quattro delle opere esposte sono state restaurate grazie alla terza edizione del progetto Mi sta a cuore: raccolti 105mila euro, l'80 per cento tra la cittadinanza.

Ad aprire la mostra la terracotta dell'oggi, quella dell'artista Antonio Ievolella che con un video e una scultura-grembo, riannoda passato e presente, mentre ai mezzi multimediali è affidato il racconto del recupero di quest'arte ancora poco riconosciuta.

Maria Grazia Bocci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA