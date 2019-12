LA MOSTRA

Un omicidio al Candiani. La sagoma del cadavere disegnata a terra, tracce di sangue, un cellulare e un'agenda. Scopri il colpevole attraverso un racconto. È da questo concorso letterario che prende il via una delle mostre più originali di queste feste natalizie. Il racconto dovrà avere seimila battute e un contenuto rigorosamente giallo, come l'esposizione accolta fino al 26 gennaio al Centro Candiani di Mestre. Il giallo fa 90 - sottotitolo Questo libro non vi farà dormire - è un intrigante viaggio che inizia nel 1929 quando la Mondadori lancia I libri gialli e arriva fino ai giorni nostri con la pubblicazione dell'ultimo romanzo di Andrea Camilleri. In mezzo c'è davvero tanto. E che sarebbe stato un successo lo si era intuito fin da subito, perché di quei quattro primi volumi, che costavano 5,50 lire, se ne sono vendute cinquantamila copie in pochi giorni.

STORIA DI UN SUCCESSO

Non si può parlar di polizieschi, mistero, horror e suspense psicologica se non si parte da Edgar Allan Poe e dall'enigma della camera chiusa. La mostra del Candiani inizia proprio da una rara edizione del 1908 dei Racconti dell'autore americano, un volume che contiene un ritratto di Poe, con un'aquila sulla spalla, tra i più riprodotti negli anni successivi. «Questa edizione e parte di quanto esposto sono del Candiani, ma la mostra si è potuta realizzare anche grazie alla collaborazione delle fondazioni Mondadori e Rosellini che hanno fornito parte del materiale» dice Nicola Callegaro tra gli ideatori dell'evento. Si possono poi vedere i libri precursori, come gli yellow jacket, e le collezioni della prima stagione che accoglievano i migliori polizieschi tedeschi e inglesi che, grazie a traduzioni ben fatte e a una legatura curata, riuscivano ad attrarre anche il lettore colto. Negli anni del fascismo si impose, invece, di mettere da parte gli autori stranieri per prediligere gli italiani. E se proprio si vuole trovare un lato positivo a queste limitazioni, è l'aver favorito l'ingresso di una donna: Magda Adami Cocchia la prima scrittrice in giallo. Segue la censura - tra il 1941 e il 1946 le pubblicazioni vengono sospese.

LA CHIAVE VINCENTE

La crescita è inesorabile, complice la capacità promozionale della Mondadori. I gialli vengono offerti con prodotti di largo consumo come l'amaro Lucano e in vere e proprie campagne pubblicitarie dai toni Francis Scott Fitzgerald sotto l'ombrellone leggeva questi gialli. Ma l'editore si inventava anche concorsi: della serie se trovi l'errore contenuto in tre volumi riceverai un premio in denaro. La cosa funziona e i libri si moltiplicano: dai primi La morte del signor Benson e L'uomo dai due corpi si arriva alle ultime avventure di Sherlock Holmes, a tutta le serie di Georges Simenon e agli intrighi di Agatha Christie. Volumi resi accattivanti grazie all'immagine contenuta nel cerchio della copertina. L'uomo del cerchio è Carlo Jacono e un'intera sala dell'esposizione è occupata dalla ricca raccolta di dipinti originali creati da questo artista per i Gialli Mondadori. Il percorso arriva infine ai giorni nostri con l'ultimo romanzo pubblicato da Andrea Camilleri, Chilometro 123, proprio nella collana Il giallo Mondadori. Certo di lui sono rimasti altri scritti ancora inediti e che verranno stampati, ma questo è l'ultimo pubblicato con l'autore ancora vivo. E dopo tanti libri e altrettanti thriller non rimane che rilassarsi nell'angolo relax dedicato alla lettura, con tanto di divanetti per i visitatori. La mostra, organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia, è visitabile da mercoledì a domenica (orario 16-20), compresi 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, è invece chiusa il 25 e il 31 dicembre.

Raffaella Ianuale

