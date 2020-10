LA MOSTRA

Nelle strade della città i campioni di oggi impegnati nella cronometro del prosecco superiore, nella cantina che questo vino ha contribuito a rendere celebre le bici dei campionissimi del Novecento. La tappa ConeglianoValdobbiadene del Giro d'Italia di sabato 17 ottobre sarà un grande spettacolo sportivo e mediatico e riserverà eventi collaterali di rilievo. Una chicca sarà quella ospitata nella 1868 Gallery della Carpenè Malvolti. Sarà proprio lì, in cantina, che si coniugheranno per un weekend le imprese eroiche dei ciclisti e quelle enoiche legate al prosecco. I miti di Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser, Marco Pantani e altri campioni torneranno a rivivere, con le loro imprese sportive e le bici che ne furono co-protagoniste, dal 16 al 18 ottobre nella sede della Carpenè grazie all'esposizione di bici storiche della selezione di Gianfranco Trevisan, già campione e collezionista padovano.

L'APPUNTAMENTO

La mostra, presentata ieri in municipio a Conegliano, si chiama Imprese eroiche ed enoiche in Conegliano e sarà inaugurata alla vigilia della Wine stage del Giro, venerdì sera 16 ottobre, da Moreno Argentin e Mario Beccia. Sarà inoltre presentato un tributo a Ginettaccio, il libro di Giancarlo Brocci, fondatore della corsa Eroica, edito da Minerva e intitolato Bartali, ultimo eroico. Circa 25 le bici, accompagnate da maglie e cimeli ciclistici, esposte: dalle più antiche appartenute a Nello Ciaccheri nel 1923, a Pietro Parpajola nel 1928 e a Giuseppe Olmo nel 1936, fino alle più recenti di Moreno Argentin nel 1985 e 86, quest'ultima usata nella corsa del Centenario, e di Marco Pantani nel Giro d'Italia dilettanti 1991. Il posto d'onore sarà occupato da tre preziosi esemplari di due ruote appartenute a Fausto Coppi negli anni 1948, quando diventò campione del mondo, e 49, anno della vittoria di Giro e Tour de France, e nel 54. Ci saranno anche bici di Felice Gimondi, Francesco Moser e molte altre da Petterson a Sercu a De Vlaeminck. «L'impegno etico con Conegliano ha detto Domenico Scimone di Carpenè Malvolti è uno storico privilegio per la nostra azienda che nei suoi 152 anni di attività si pregia di avere compiuto imprese enoiche. Ai meriti enologici ad essa ascrivibili si è giunti grazie alle intuizioni scientifiche e e strategiche della famiglia Carpenè».

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

