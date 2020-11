LA MOSTRA

«Meglio essere criticati che ignorati». È una frase che il type designer Aldo Novarese utilizzava con una certa frequenza nelle sue prove di composizione su carta. Una preoccupazione non infondata quella che turbava uno dei più importanti protagonisti italiani del disegno dei caratteri del Novecento, di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita. Già, perché spesso i disegnatori di caratteri rimangono nelle retrovie della visibilità e della gloria goduta da artisti la cui opera risulta immediata e finita in se stessa e non a servizio di, come una font. Di caratteri, Novarese (1920-1995) ne ha progettati più di cento, molti dei quali schizzati a matita, spennellati artigianalmente, disegnati con mano d'artista e trasformati in pietre miliari del design tipografico italiano. I suoi alfabeti hanno dato vita e continuano a dare forma leggibile a titoli, locandine, dépliant e manifesti, e appartengono in maniera indissolubile al paesaggio tipografico di molti luoghi urbani della contemporaneità. Al designer piemontese la Tipoteca Italiana di Cornuda (Treviso) dedica la mostra Nel segno di un tipografo. L'opera grafica di Aldo Novarese, realizzata grazie a Grafiche Antiga, con il sostegno di Imaging Pro e inaugurata con una diretta streaming su Facebook venerdì 30 ottobre con l'intervento di James Clough. L'esposizione trova spazio nell'ampia Galleria all'ultimo piano del Museo e, sulla base a quanto stabilito dall'ultimo Dpcm per il contenimento del diffondersi del Covid-19, dovrà rimanere in attesa dei visitatori fino al 3 dicembre prossimo. Ma in questo periodo di chiusura forzata non mancheranno gli eventi online per immergersi nel design di Novarese.

FIGURA ECLETTICA

Il trailer caricato nei canali social della Tipoteca conduce i visitatori in un tour virtuale attraverso l'opera del designer, a cui sarà dedicata una diretta Facebook giovedì prossimo alle 20.30. Tipoteca e Archivio Tipografico racconteranno il più internazionale dei type designer italiani attraverso la presentazione della nuova edizione di alfa-beta. Lo studio e il Disegno del Carattere, scritto e disegnato da Novarese, originariamente pubblicato nel 1964 e riedito grazie a una campagna di crowdfunding per la stampa in facsimile lanciata da Archivio Tipografico. La mostra Nel segno di un tipografo, la cui apertura sarà probabilmente prorogata oltre la data prevista di chiusura del 27 febbraio, concentra l'attenzione sul lavoro creativo di questa eclettica figura, considerata dalla comunità grafica unicamente come disegnatore di caratteri. In qualità di bozzettista grafico - come un tempo si usava dire -, egli prestò la sua arte e il suo sapere alla comunicazione non solo dei caratteri, ma anche per l'identità visiva di aziende italiane e per la divulgazione della cultura tipografica. Nell'arco della sua vita professionale, infatti, Novarese è stato saggista, docente di estetica grafica, fotografo e pittore. A partire dai materiali conservati in Tipoteca e acquisiti in lunghi anni di indagine sul territorio nazionale, il percorso espositivo approfondisce la straordinaria dimensione grafica e artistica del designer, individuando alcuni nuclei tematici significativi nel suo lavoro: gli specimen di presentazione e la pubblicità dei caratteri Nebiolo, fonderia di Torino di cui Novarese è stato direttore artistico dal '52 fino a metà anni Settanta; il design per l'identità visiva di aziende nazionali; la collaborazione con la rivista Graphicus; la produzione editoriale per la divulgazione della storia del lettering e della tipografia.

Il contributo di Novarese è stato quasi unicamente considerato nel ristretto ambito del type design, trascurando del tutto la sua capacità di manifestare, anche attraverso il magistrale uso dei caratteri, una grammatica espressiva e un'estetica d'impareggiabile interesse. La mostra porta alla luce questo straordinario e quasi sconosciuto patrimonio creativo del designer a cent'anni dalla sua nascita, in un anniversario che in questo 2020 s'intreccia con la celebrazione dei 25 anni di attività della Tipoteca di Cornuda, uno degli spazi museali di riferimento in Italia per la storia del design tipografico, con collezioni provenienti da tipografie di tutto il territorio nazionale.

Federica Baretti

