LA MOSTRAMario Sironi, pittore, illustratore, grafico, scultore, decoratore, scenografo, fu tra le figure più originali, intense e radicali del secolo scorso. A lui è dedicata l'esposizione che verrà inaugurata domani alle 18 in Galleria Bertoia a Pordenone per rimanere aperta fino al 9 dicembre, voluta dall'amministrazione comunale e realizzata assieme a Erpac con la collaborazione dell'Associazione Mario Sironi e il patrocinio della Regione Lombardia. In mostra una accurata selezione di dipinti, disegni e illustrazioni provenienti dai...