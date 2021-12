LA MOSTRA

Le Tre Stelle di Romano è il titolo della mostra che si apre oggi alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia in programma fino al 6 marzo 2022. Le tre stelle conquistate sul campo dalla mitica trattoria Romano di Burano, celebre per i suoi risotti di go e più ancora per i quadri di grandi firma appesi alle pareti. Soprattutto ad alimentarne l'incanto i tanti autori che condividevano la vita di quest'isola con gli abitanti del luogo, in prevalenza poveri pescatori o donne dedite al ricamo del merletto negli anni cruciali della prima metà del secolo scorso. La sensibilità di un Gino Rossi non si fa sfuggire questo aspetto quando rappresenta con pochi, essenziali tratti in colori degradanti dal blu alle sfumature di ocra li suo Muto.

È questa temperie, questo segno di fiducia nei confronti di una città così scombussolata dai recenti eventi il messaggio che Giandomenico Romanelli, curatore dell'evento insieme a Pascaline Vatin, vuole trasmettere. Per questo a un quadro a due mani firmato da Lucio Fontana e Emilio Vedova preferisce quelli che rappresentano la pelle, la carne, e i muscoli di storia vissuta, di esperienze esistenziali e culturali di prim'ordine. Un De Pisis o un Semeghini che nell'isola si erano incistati. A prevalere è l'icona del paesaggio nelle varie stagioni dell'anno: festoso nella primavera di Carlo Della Zorza o nella casa ritratta da Gino Rossi. La seconda opera di questo artista, le prime due donate grazie alla generosità di Nino Barbantini, critico d'arte tra i più autorevoli. Insieme ai ritratti. La coppia al caffè di Ugo Valeri in declinazione dannunziana o lo studio di figura di Arturo Martini e il delicato ritratto di bambino di Umberto Maggioli. Un piccolo spazio è dedicato a quattro dipinti misteriosi. Non firmati e non datati: possibili diverse attribuzioni. Ecco allora che si spazza via il pregiudizio rimarca Marigusta Lazzari direttrice della Querini Stampalia - che si sarebbero ingiustamente trascurati i pittori di questo periodo. In totale 450 opere tutte donate di cui esposte in mostra un centinaio.

FAMOSI COMMENSALI

Ma alle tavole non si sedevano, spesso in accese discussioni, solo gli artisti o critici come Orio Vergani, musicisti come Luigi Nono ma anche i bei nomi dei vip dell'epoca. Come Maria Callas o Federico Fellini e la moglie Giulietta Masina o Mario Monicelli. È da questa temperie culturale che nasce l'idea dei Libri d'Oro i Diurnali della trattoria. Dove chi voleva poteva lasciare uno schizzo, una poesia, un ricordo o anche una nota satirica. Iniziati nel 1934 sono cresciuti nel tempo fino a diventare 26 con un complessivo di seimila pagine fino ad oggi. Gli ultimi tre volumi contengono tra le altre annotazioni di Philip Starck e di Ai Wewei. Poi ci sono annotazioni spiritose sulla vita quotidiana come i ritratti dei diversi cuochi e cuoche muoversi con tanto di relativi sberleffi nei confronti dei proprietari della stessa trattoria, ma anche la parodia degli stivali indossati per l'acqua alta.

CIRCOLO LETTERARIO

Su uno di questi libri Emilio Vedova ha steso il primo abbozzo di quello che poi sarebbe diventato il movimento del Fronte Nuovo delle Arti. Insieme a Giuseppe Marchiori. Si possono sfogliare grazie a un'installazione interattiva. E poiché Romano anticipa tutto, ecco che un antesignano della pubblicità come Mario Vellani Marchi, che aveva una casa a Burano, discreto pittore, soprattutto cartellonista di grande incisività che fa il verso agli artisti soprattutto se famosi come De Pisis. Anzi propone pure una lista per depennarli. È lui a creare l'asse con Milano, dando vita nel giorno di San Martino guarda caso anche qui in un'osteria al premio Bagutta, dalla via omonima. L'osteria non esiste più ma il premio, assegnato il 14 gennaio di ogni anno, ad un'opera letteraria pubblicata nell'anno precedente. Se questo rappresenta l'aspetto concreto non bisogna trascurare il fatto che partner dell'iniziativa è Adriano Berengo il quale sottolinea che ogni volta che contatta un artista, immancabile è invitarlo alla trattoria. Per la qualità del cibo ma soprattutto per la magica atmosfera che vi si respira. «Certo Burano - chiosa Pascalin Vatin - oggi è resa irriconoscibile dal turismo di massa che oscura l'immagine delle abitazioni che i pescatori scrutavano al ritorno della pesca. Tanto più preziosa è allora la trattoria da Romano dove ancora oggi si possono gustare i tipici biscotti a forma di esse con lo sguardo sulle opere appese. A far gli onori di casa, ieri, Luigi Seno, che ha sposato una nipote di Romano che ha ricordato come questo locale, per la prima volta in Italia istituì un premio. Non in denaro ma consistente in alloggio e vitto per un intero mese.

Lidia Panzeri

