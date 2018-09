LA MOSTRA L'Idolo-placca di antichissima origine iberica ti guarda attraverso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAL'Idolo-placca di antichissima origine iberica ti guarda attraverso la vetrina con gli occhi spiritati. Strabuzza le orbite come a seguire il visitatore. Poco più in là la vezzosa Dama dell'Oxus nota con il nome profano di Venere Ligabue appoggia i capelli sulla spalla come volesse ammiccare a chi la guarda. Se potesse - magari - strizzerebbe l'occhio in modo sornione. E ancora donne formose, figure metà uomo e metà donne, guerrieri, divinità create ad immagini dell'uomo, suonatori di arpa che fanno immaginare movimenti...