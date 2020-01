LA MOSTRA

Il bronzo dei campi di grano, il verde dei frondosi paesaggi del Brabante, l'azzurro del cielo d'Olanda, il giallo del sole accecante della Provenza. Tutto questo si riassume in un nome: Vincent van Gogh. Ed è proprio nel cuore dei Paesi Bassi, tra distese verdi e casette con il tetto spiovente, dove il cielo si immerge nella foresta di Otterlo, che si trova il museo Kroller Muller, un vero gioiello di arte razionalista, quasi Bauhaus, dove è custodito un tesoro. Qui, le opere di Van Gogh dialogano con quelle di Odile Redon, Piet Mondrian, Paul Seurat e Camille Pisarro. Geni straordinari. Ed è qui che Marco Goldin è arrivato per trovare alcuni capolavori di Van Gogh per la mostra Van Gogh. I colori della vita che sarà accolta dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021 nel rinnovato Centro San Gaetano nel cuore di Padova. Promossa da Linea d'Ombra, che l'anno prossimo celebrerà il 25esimo compleanno, con il sostegno del Gruppo Baccini, l'esposizione sarà un grande evento con cinque sezioni e sette occasioni di approfondimento sulle 125 opere accolte. Ottanta sono di Van Gogh, mentre una quarantina sono di autori che hanno intrecciato il loro cammino con il genio olandese. Anche questi saranno nomi prestigiosi: dai citati Seurat e Pisarro, a Courbet e Millet fino ad incrociare le suggestioni di Oriente con le opere ottocentesche di artisti giapponesi come Hiroshige e Kunisoda. Infine una parte importante della mostra sarà dedicata all'amicizia fraterna di Van Gogh con Paul Gauguin.

IL GRANDE EVENTO

Insomma, un grande evento per Padova come ha ricordato il sindaco Sergio Giordani: «Noi ci crediamo molto. Abbiamo fatto nostra la grande passione di Marco Goldin, la cultura è uno degli aspetti centrali del nostro lavoro e questa sarà una mostra che dovrà consentire un salto di qualità all'offerta culturale della città. Padova ha bisogno di tutto questo per realizzare un progetto civico e inclusivo». Ed è toccato a Marco Goldin raccontare quello che ha definito «un romanzo nella vita di Vincent». Ma proprio perché al curatore piacciono le contaminazioni la mostra si aprirà con un'opera di Francis Bacon Studi per un ritratto di Van Gogh che l'artista realizzò, tra il 1956 e il 1957, tratto da un quadro dello stesso Van Gogh andato distrutto nelle ultime fasi della Seconda guerra mondiale che proponeva la figura del pittore nei campi di grano di Arles in Provenza, al ritorno dal lavoro quotidiano. A far immergere il visitatore nel clima della mostra ci penseranno innanzitutto i disegni straordinari che comporranno la prima parte del percorso. «Sono pagine fittissime del diario che è insieme un'educazione sentimentale e all'arte - avverte Goldin - Siamo nel pieno della formazione dell'artista, nei tre anni compresi tra il 1880 e il 1883. Sono scene possibili: un mercato, l'arrivo di una barca, un gruppo di persone in fila alla mensa dei poveri e all'ospedale. Tutto dipende dagli stessi problemi di luce, di ombra e di prospettiva». Un itinerario che si trasforma, che si modifica. Così come la vita di Van Gogh raminga, ossessionata e luminosa. E su tutto trionfa il suo colore. È il caso del capitolo dedicato al soggiorno parigino, dove l'artista va alla ricerca, e trova conforto, in una luce nuova. «Van Gogh lo fa - aggiunge Goldin - nelle lunghe lettere che scrive al fratello Thèo. Lì dove emerge la necessità di uscire da quell'atmosfera che lo riportava ai disegni e alle arie quasi crepuscolari».

LO STILE CONTADINO

E quindi abbandonando il primo stile, l'attenzione dell'artista si sposta su un altro tema, quello del contadino, che raggiunge il culmine con I mangiatori di patate. Ma sarà solo un passaggio, un attimo artistico che troverà il suo apice nei paesaggi. Questo sarà il terzo tempo - quello fatidico - l'abbandono delle terre di Belgio e Olanda per la Francia: l'incontro con gli Impressionisti e ancor più con la Provenza, dai colori caldi, dalla luce profonda e accecante. L'anno decisivo è il 1888 tra immagini bucoliche, colori effervescenti, paesaggi che attirano l'occhio e l'emozione. Nasce il confronto con la pittura nipponica, con gli artisti che riprendendo alberi in fiore e sentieri che si immergono nel verde del bosco. Così come la policromia dei campi arati, i tulipani in fiore, il fuoco giallo delle facce baciate dal sole provenziale. Si arriva alla parte finale della mostra, quella che racconta il cielo, le nuvole, le stelle, la notte. Sono gli ultimi anni di vita di Van Gogh, quelli trascorsi nella casa di cura per malattie mentali di Saint Remy. Ed è il trionfo della luce. «Non si può copiare servilmente la natura - scrive Vincent al fratello Theò alla fine del 1882 - ma molti di noi non possiedono quella conoscenza intima della natura che assicura la freschezza e la verità delle opere». Qui Goldin commenta: «Il vedere di Van Gogh è onnivoro, non lascia spazi di sospensione, ma è una continua attività dello sguardo complice e partecipe. Egli accende il mondo, lo spalanca e lo squaderna. E conducendolo su una soglia, lo presenta. Sulla linea di un burrone, su un precipizio e lo illumina perché alla fine la qualità di quel mondo scoperto, così terribilmente umana e talvolta devastata, non sia solo in potenza, ma anche in atto. È proprio a Saint Remy che la poesia di Van Gogh tocca il suo acme, specialmente nella descrizione della natura che si accende oltre ogni misura. Dai campi agli alberi, dal cielo con le sue nuvole stracciate di bianco alla luna rossa del destino». Opere affascinanti e suggestive, entrate nella memoria collettiva, amate e adorate come Distese di fiori in Olanda (1883); Donna che zangola il burro (1881); La vecchia torre a Neunen (1884); La collina di Montmartre (1886); il luminosissimo I Minatori (1888); l'orientale Alberi da frutto tra i cipressi (1888); lo struggente Il seminatore (1888), i ritratti della famiglia Roulin fino al celebre Autoritratto.

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA