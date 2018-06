CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAHa scrutato per anni le radiografie dei bagagli ai monitor degli aeroporti. C'è qualcosa di misterioso e inafferrabile negli oggetti che attraversano i varchi della security, forme riconoscibili che escono dalla visione comune e cambiano significato: nuove realtà fatte di giochi di luce e di colori in perenne conflitto tra di loro. Come accade nei suoi dipinti in formato XL, dove verità e immaginazione si allacciano in un magnetico gioco di forme: Sonia Ros osserva incuriosita le sue gigantesche tele di 4 metri per 3 che...