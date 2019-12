CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAGiovanni Battista Belzoni, detto Giambatta, è stato un gigante in tutti i sensi. Alto due metri e dieci centimetri per 150 chili di peso, bellissimo, con occhi azzurri e capelli rossi, nella sua vita avventurosa è passato da forzuto artista circense a instancabile esploratore e precursore della moderna Egittologia. Un salto mortale che gli riuscì per le doti - anche quelle extralarge - che gli aveva donato madre natura: intelligenza, comunicativa, intuizione psicologica e non ultimi modi affabili e molto diplomatici. Uniti a quel...