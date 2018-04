LA MOSTRA Folle si accalcano prima dell'apertura davanti alla porta della Royal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAFolle si accalcano prima dell'apertura davanti alla porta della Royal Academy of Arts per la mostra Charles I, King and Collector, curata da Per Rumberg. In questa mostra è stata ricomposta in gran parte la straordinaria collezione di Carlo I, il re decapitato nel 1649, dopo 17 anni di regno e di guerre civili, quando trionfò Cromwell, che ne disperse la collezione. E' una mostra eccezionale, per la quantità e qualità dei dipinti, qui riuniti per la prima volta, ottenendo prestiti dal Louvre, dal Prado, da Vienna.La collezione fu...