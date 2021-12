LA MOSTRA

«Fare fotografia - diceva Ruth Orkin - ti dà ogni genere di scusa per trovarti lì dove non dovresti essere. Hai un'opportunità di incontrare persone che non potresti avere altrimenti». La leggendaria fotoreporter (Boston, 1921 - New York, 1985), ma anche cineasta, di queste opportunità ne ha avute molte nella sua carriera, che l'ha portata a diventare, pur in un settore a quel tempo prettamente maschile, una protagonista della fotografia del Novecento.

La prima mostra interamente a lei dedicata in Italia, Ruth Orkin. Leggenda della fotografia, in occasione del centenario dalla sua nascita, è stata inaugurata ieri al Museo Civico di Bassano del Grappa (fino al 2 maggio). «La mostra - spiega la curatrice Anne Morin - nasce da una felice collaborazione tra The Ruth Orkin Archive of New York, il Comune di Bassano e il suo Museo Civico. Non è un caso che questa esposizione inizi il suo tour internazionale proprio dall'Italia (dopo Bassano è attesa in Spagna e in Portogallo), dove la Orkin scattò l'immagine che la rese famosa, American Girl in Italy». I suoi scatti sono intense interpretazioni, qualunque sia il soggetto: personaggi illustri (come Robert Capa, Albert Einstein o Woody Allen) o situazioni di vita ordinaria. Emblematiche le immagini riprese dalla finestra del suo appartamento su Central Park o, appunto, la celeberrima American Girl in Italy, il secondo poster più venduto al mondo. Questo mitico scatto risale al 1951: di ritorno da un servizio in Israele per la rivista Life, in un albergo di Firenze incontrò la bella Nina Lee Craig, studentessa d'arte e sua connazionale, e le chiese di farle da modella per le strade della città. Le immagini, che volevano raccontare l'esperienza di una giovane americana in viaggio nell'Italia del dopoguerra, sono permeate dall'atmosfera dei film degli anni Cinquanta, Vacanze romane in primis. «American Girl in Italy - commenta Barbara Guidi, direttrice del Museo Civico - mette in luce le doti di teatralità e spontaneità della Orkin. Spontaneità perché riesce a cogliere quello che Henri Cartier-Bresson definiva il Momento Decisivo; teatralità perché il suo sguardo da regista capisce subito il set giusto».

LUNGOMETRAGGIO

Il mondo del cinema era del resto un luogo familiare a Ruth: crebbe nella Hollywood degli anni d'oro. A dieci anni ebbe tra le mani la prima macchina fotografica, una Univex costata 39 centesimi. Ancora giovanissima partì in bici da Los Angeles per raggiungere New York, immortalando luoghi e persone di quel lungo e solitario viaggio. Dopo aver sognato di diventare regista per la Mgm, professione allora preclusa alle donne, si trasferì a New York nel 1943. In quegli anni lavorò per i maggiori magazine del tempo e sposò il fotografo e regista Morris Engel, insieme al quale realizzerà il lungometraggio Il piccolo fuggitivo, premiato con il Leone d'Argento al Festival di Venezia del 1953. Nel 1985, all'apice della carriera, si spense dopo una lunga malattia.

Elena Ferrarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA