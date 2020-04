LA MOSTRA

È un evento eccezionale l'approdo delle sculture nere di Anish Kapoor, il ben noto artista anglo indiano, alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Dal 3 maggio al 3 ottobre 2021, in concomitanza con la 59. Esposizione d'Arte Internazionale di Venezia. Non si tratta, infatti, di un nero qualsiasi ma di un nero assoluto, Il Vantablack s Vis, capace di assorbire la luce al 99,96 per cento. È una procedura assai complessa e segreta in quanto utilizzata soprattutto a fini militari per oscurare aerei e missili. Un'esclusiva della società di ricerca scientifica inglese Survey Nano System. Con la quale Kapoor nel 2016 ha stipulato un accordo per ottenere i diritti esclusivi su questo colore a fini artistici. Il famoso fagiolo che è una delle attrazioni più significative di Chicago potrebbe, quindi, sbarcare a Venezia nel cortile palladiano delle Gallerie. «Si tratta di un vero e proprio inedito che costituirà senza dubbio un'attrazione molto forte non solo per il museo ma per l'intera città» commenta il direttore delle Gallerie, Giulio Manieri Elia.

Come mai la scelta a favore di Kapoor? Immagino ci fossero più concorrenti.

«In effetti c'erano quattro proposte, ma i nomi degli altri artisti mi riservo di farli nella conferenza stampa di presentazione della mostra, programmata per il prossimo settembre. Dove tra l'altro avrò l'occasione di conoscere personalmente l'artista. La scelta di Kapoor mi è sembrata la più interessante: anche in considerazione del fatto che ha in programma di creare una sua fondazione a palazzo Manfrin quindi di radicarsi in modo stabile a Venezia. È un'ulteriore prova della capacità di attrazione di questa città».

Quella di palazzo Manfrin è una notizia ghiotta. Costruito nel 500 e riadattato in stile neoclassico nel 700, dagli anni '70 è chiuso in attesa di restauro e di una destinazione d'uso. La Regione Veneto l'ha venduto nel 2014. Poi una serie di passaggi di proprietà. Occorreva un visionario come Kapoor per riportarlo a nuova vita.

Kapoor a Venezia non presenterà solo i neri.

«No: si tratta di una antologica completa a partire dai pigmenti degli esordi degli anni '70 (Kapoor è nato a Mumbay nel 1954) proseguendo con le sue sculture che moltiplicano, grazie a un meccanismo di rifrazione, il vuoto all'infinito degli anni '90.Fino alle opere specchianti del 2000. Il curatore è Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam».

Questo è il terzo appuntamento con l'arte contemporanea.

«L'esordio con Philip Guston nel 2017; poi 2019 con Georg Baselitz e le sue figure rovesciate. In un certo senso si tratta di un ritorno alle origini del museo, due secoli fa, ai tempi in cui era direttore Leopoldo Cicognara. Grazie anche al supporto di Antonio Canova, intendeva valorizzare la produzione artistica dei contemporanei oltre a costudire i capolavori dell'arte veneziana».

In ottobre è in programma a Palazzo Ducale, a cura della Fondazione dei Musei Civici l'attesa mostra su Vittore Carpaccio. Partecipano anche le Gallerie?

«Senza dubbio. Non ovviamente con il ciclo dei teleri relativo a Sant'Orsola di cui si è appeno concluso il restauro, ma con singole opere significative del suo stile e del Rinascimento veneziano».

Questo doveva essere l'anno dedicato al completamento dei restauri delle strutture delle Gallerie, in particolare il piano terra.

«Siamo tutti in sospeso. Al momento non è possibile fare previsioni. Però stiamo completando il restauro di una grande tela di Giambattista Tiepolo, databile intorno al 1730, Il castigo dei serpenti, un episodio biblico riferito a Mosè. Anche questo dovremmo presentarlo a settembre».

Lidia Panzeri

