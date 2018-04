CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRADi sicuro non provocherà il clamore della mostra dedicata lo scorso anno dal britannico Damien Hirst, con il suo immaginario tesoro ritrovato in fondo al mare; e forse non inciterà decine di migliaia di visitatori ad affollare le sale del palazzo, né, peraltro, costringerà i critici ad improbabili giustificazioni teoriche per quel mutamento così radicale e sorprendente della cifra espressiva della star inglese del sistema dell'arte. Perché la mostra che si inaugura oggi a Palazzo Grassi (domenica per il pubblico ndr), voluta...