VENEZIA L'ultimo fu Baarìa di Giuseppe Tornatore: era il 2009. Da allora per 11 anni nessun film italiano ha più riaperto la Mostra. Lacci rompe questo lungo digiuno: il film di Daniele Luchetti il 2 settembre inaugurerà infatti la 77ª edizione ed era abbastanza inevitabile che dovesse toccare, in questo tormentatissimo anno del Covid, a un'opera del nostro Paese, in un festival che pagherà com'è ovvio la difficoltà di avere i grandi film, specie americani, di enorme richiamo popolare e l'assenza dei divi più amati. Ci saranno Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno per il primo red carpet che sfoggerà mascherine e distanziamento, pronti a raccontare la storia, tratta dal romanzo di Domenico Starnone, di Aldo e Vanda, nella Napoli dei primi anni '80, a partire da quando lui si innamora della giovane Lidia fino a 30 anni dopo, quando il matrimonio resiste ancora, ma con storie di tradimenti e dolore, rancore e vergogna e una sorpresa finale. Luchetti, regista di Domani accadrà, Il portaborse, Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, fino a Momenti di trascurabile felicità, si dice ovviamente onorato di aprire il primo grande festival di un tempo imprevisto: «Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi. E invece durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in più: i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival». Dal canto suo il direttore Alberto Barbera spiega così la sua scelta: «Il film è il segno del felice momento che sta attraversando il nostro cinema, in continuità con la tendenza positiva delle ultime stagioni che la qualità dei film invitati a Venezia quest'anno non potrà che confermare».

