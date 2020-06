LA MOSTRA

Conegliano riporta in auge l'arte coronando una serie di iniziative ospitate nel centro storico con l'apertura di una grande mostra prevista da mesi, la cui inaugurazione è stata bloccata dalla pandemia. A Palazzo Sarcinelli è ospitato Il Racconto della Montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento, promosso dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, con il patrocinio di Regione Veneto e Fondazione Cortina 2021, con il sostegno del Consorzio del Prosecco Dogc. L'anno scorso il tema della montagna era stato già introdotto dalla mostra sui Ciardi, ora la stessa tematica è stata ripresa ampliando lo sguardo sul paesaggio dolomitico. Nella seconda metà dell'Ottocento viene scoperto il potenziale della montagna anche dal punto di vista artistico, oltre che sportivo e turistico con il placet della chiesa che vede nelle vette un compìto e rigoroso avvicinamento a Dio, ben lontano dalle tentazioni del mare.

IL PERCORSO

L'itinerario all'interno della mostra parte proprio dai primi spunti attorno alle Dolomiti, oggi patrimonio Unesco, ma un tempo barriera orografica suggestiva nella conformazione morfologica e rocciosa. Con le loro policromie iridescenti a seconda della luce e il volto cangiante in base alla stagione offrono un'alternativa naturalistica ai classici Grand Tour storico-archeologici del passato in particolare degli inglesi che vengono a conoscenza di questa zona dell'Italia anche attraverso l'opera dei loro concittadini Josiah Gilbert e George Cheetham Churchill, autori di The Dolomite Mountains del 1864, dove alle descrizioni si aggiungono significative immagini. Anche in Italia si porta in primo piano il patrimonio con il testo dell'abate Antonio Stoppani Il Bel Paese.

GLI ARTISTI

Nelle varie sale si possono ammirare le opere di autori stranieri e italiani più o meno conosciuti, animati dalla loro personale visione della montagna tra le sfumature di realismo e naturalismo nei quadri di Edward Theodore Compton, Guglielmo Ciardi, Giovanni Salviati, ricche di simbolismo e intimismo quelli di Francesco Sartorelli, Traiano Chitarin, Teodoro Wolf Ferrari, Carlo Costantino Tagliabue, Millo Bortoluzzi, Marco Davanzo, Giovanni Napoleone Pellis. In netto contrasto con le opere pittoriche in stile verista e naturalista spiccano i manifesti della collezione Salce di Treviso su Cortina e le Dolomiti, con le loro tinte artificiali ben definite e i tratti essenziali, molti dei quali riflesso dei tipici canoni stilistici dell'arte fascista. Non mancano poi i riferimenti alle conseguenze di un turismo sempre più crescente e la presenza delle donne alpiniste nel territorio locale, che si avvicinano senza paura agli sport d'alta quota prendendo esempio dalle colleghe straniere, come la scalatrice trevigiana Irene Pigatti. La mostra sarà visitabile fino all'8 dicembre 2020. Tutte le informazioni per la visita si possono trovare sul sito www.mostramontagna.it.

Chiara Dall'Armellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA