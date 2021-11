Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRACon la sua matita ha disegnato in satira la storia di Treviso e del Veneto. Tratto dopo tratto, Ennio Comin, storico vignettista del Gazzettino, ne ha raccontano i protagonisti. A partire da Genty, il personaggio nato dalla sua fantasia come parodia dell'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Per poi spaziare da Luca Zaia fino a Bruno Vespa e Giulio Andreotti. E ora, a dieci anni esatti dalla scomparsa, la sua città gli ha...