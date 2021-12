LA MOSTRA

Capolavori in mostra alla Basilica Palladiana a Vicenza, con La Fabbrica del Rinascimento, esposizione dedicata ai processi creativi, al mercato dell'arte e alla produzione degli artisti che alla metà del Cinquecento operavano nel capoluogo berico. Un obiettivo che la mostra cerca di perseguire puntando l'attenzione su quattro figure chiave del panorama artistico del tempo: il genio dell'architettura Andrea Palladio, i pittori Paolo Veronese e Jacopo Bassano, il grande scultore Alessandro Vittoria. I visitatori saranno così accompagnati in un suggestivo viaggio nella Vicenza di 500 anni fa, tra botteghe d'arte, bozzetti e modelli che hanno ispirato i grandi capolavori del tempo. La mostra, promossa dal Comune di Vicenza in collaborazione con il Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza, con promozione e organizzazione a cura di Marsilio Arte, è parte di un più ampio progetto culturale di valorizzazione della città di Vicenza, candidata a Capitale italiana della cultura 2024. Sostenuta da Regione e Provincia, l'esposizione è realizzata con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia, con Agsm Aim e il contributo e il sostegno di Confindustria e Fondazione Roi.

MOMENTO CENTRALE

I curatori Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Mattia Vinco hanno voluto dunque raccontare un momento storico per una città, al tempo centro di eccellenza in Europa per la produzione e il commercio della seta, crocevia di fermenti culturali grazie alla visione cosmopolita della nobiltà locale. Attraverso più di 80 opere provenienti da musei prestigiosi, tra cui il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e i Musei Vaticani, il percorso indaga il making of delle grandi opere, individuando le coordinate materiali e storiche all'origine del loro concepimento. Molti lavori vengono accostati ai modelli, ai bozzetti, ai disegni preparatori, come nel caso dei due dipinti gemelli de L'Adorazione dei Magi di Jacopo Bassano o di Giuditta con la testa di Oloferne di Paolo Veronese. I visitatori potranno soffermarsi anche sui prezzi delle opere dell'epoca, comparandoli con quelli di oggetti di uso quotidiano, con risultati sorprendenti: si scoprirà così come il Ritratto di due cani legati a un tronco di Jacopo Bassano valeva solo il doppio di un paio di guanti maschili e oltre settecento volte meno della croce di cristalli di rocca incisi di Valerio Belli per papa Clemente VII. La mostra, visitabile fino al prossimo 18 aprile, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, ad eccezione del lunedì. Nei giorni di Natale e Capodanno sarà osservato un orario ridotto, dalle 13 alle 18. Il biglietto intero costa 13 euro, il ridotto 11 euro (valido per over 65, studenti universitari con tesserino, convenzioni). Per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni è previsto un biglietto ridotto di 5 euro. Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni, giornalisti accreditati, accompagnatori di persone con disabilità, un accompagnatore per gruppo.

Filippo Stella

