LA MOSTRA

Alla Biblioteca Civica di Pordenone è in corso la prima mostra personale del fotografo Basso Cannarsa dal titolo Ritratti eloquenti. Curata dall'Associazione culturale Thesis con il patrocinio del Comune di Pordenone e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia che porta per la prima volta sotto i riflettori il prezioso lavoro del più noto fotografo italiano degli scrittori, che ha fatto di questa specializzazione la cifra della sua professione artistica, per la quale collabora con le maggiori case editrici, i quotidiani e periodici di tutto il mondo, grazie alla distribuzione prima dell'agenzia Grazia Neri ed attualmente della francese Opale. Sono 42 i ritratti scelti dall'amplissima collezione di scatti del fotografo, privilegiando gli scrittori (tra gli altri Natalia Ginzburg, Elfriede Jelinek, Agata Kristof, Eugene Ionesco, Margareth Atwood, Arundhaty Roy, José Saramago, Primo Levi, Richard Kapuscinsky, senza tralasciare altre grandi personalità della cultura (Antonioni e Fellini, Sottsass, Dorfles). La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio, dalle 9 alle 19, tutti i giorni esclusa la domenica, con ingresso libero. Basso Cannarsa, fotografo, è nato a Termoli nel 1956. Ha iniziato la sua attività come freelance nel 1987. Da allora si è sempre occupato di reportage e di ritratti dei personaggi del mondo culturale di tutto il mondo.

