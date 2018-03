CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRA Al via la stagione 2018 di Zuecca Project Space a Venezia. L'appuntamento è per domani alle 18, alla Giudecca, con uno dei pittori italiani contemporanei più affermati. Le opere di Luigi Carboni saranno infatti protagoniste della mostra Non è luce in piena luce, promossa dall'associazione culturale diretta da Alessandro Possati.A due anni di distanza dall'ultima personale, l'esposizione torna così a celebrare l'artista pesarese, classe 1957, attivo dagli anni Ottanta e conosciuto a livello internazionale, avendo esposto in molti...