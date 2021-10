Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAA 17 anni Stanley Kubrick si aggira per le strade di New York, lo sguardo fulmineo capace di condensare un mondo in un fotogramma diventa l'occhio del fotoreporter alla ricerca di storie di interesse umano. Nel 1945 si imbatte su un edicolante, circondato dalle prime pagine di riviste e di quotidiani che danno la notizia della morte del Presidente Roosevelt. Kubrick lo ritrae affranto. Quella fu la sua prima foto pubblicata dalla...