La morte di Artemio Gomiero La Procura apre un fascicolo

L'INCHIESTAVENEZIA La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Artemio Gomiero, il contabile deceduto improvvisamente all'età di 64 anni a causa di un'infezione. I familiari dell'uomo hanno presentato ieri un esposto e il pm Stefano Ancilotto ha deciso di disporre l'autopsia, per la quale sarà incaricata la dottoressa Cristina Mazzarollo.Gomiero era in cura da un mese per un'infezione ed era stato visitato e operato, hanno riferito i familiari: le sue condizioni di salute si sono aggravate improvvisamente sabato scorso, quando era stato...