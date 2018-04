CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La morte arriva per tutti, persino ai supereroi. E' misteriosa, imparziale e assoluta. Basta un semplice schiocco di dita per colpire alla cieca chiunque. I greci la veneravano, personificandola in Thanatos, l'universo Marvel la trasforma in Thanos, il più titanico, temuto e malvagio essere mai esistito, l'alieno che dopo aver visto morire il proprio mondo a causa della sovrapopolazione, ha deciso che il genocidio random fosse l'unica via possibile all'equilibrio dell'universo. A dieci anni dall'inizio del lungo viaggio supereroico che ha...