La moglie del sindaco e il casting dei candidati

VERSO LE ELEZIONIVENEZIA Il 2020 si avvicina, le elezioni a Venezia pure, e quindi è tempo di mettere di nuovo in moto la macchina elettorale. In verità, il sindaco Luigi Brugnaro la chiave nel blocchetto di accensione l'ha inserita e girata già da un pezzo, annunciando con largo anticipo la propria ricandidatura. Da uomo di sport, però, sa bene che per assemblare una squadra competitiva l'organizzazione deve partire da lontano. nei giorni scorsi, a Forte Marghera, il primo cittadino, insieme al suo staff, ha incontrato il popolo fucsia...