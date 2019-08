La moda italiana a Mosca Una parata di grande stile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN RUSSIAMomento solenne, sottolineato dalla presenza di altissime autorità nel museo di Arti Applicate e Decorative di Mosca, e una presenza italiana prestigiosa per l'inaugurazione della Mostra 60 anni di Made in Italy, promossa - sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Russia - dall'Istituto Italiano di Cultura. Con la direttrice del Museo, Elena Titova, il Ministro Consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Guido De Sanctis, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Olga Strada, oltre alle curatrici della Mostra,...