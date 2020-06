LA SITUAZIONE

La moda rappresenta anche un motore sociale di enorme rilievo, un pianeta la cui presenza sa farsi sentire con una forza pari ai livelli di fatturato globale. La moda in queste ultime stagioni stava vivendo una sorta di agonia positiva, nel senso che faceva ì conti con un clima che giù prima del coronavirus lasciava intuire molte perplessità. Sia dal punto di vista produttivo che creativo il mondo della moda aveva cambiato un linguaggio che, combattuto tra l'assecondare capricci e volubilità stilistiche al suo interno, era sottoposto a un mutamento radicale di sistema. E questo riguardava non soltanto la produzione sempre più sdoganata dai ritmi di sempre che riconoscevano il cambio di stagioni ma incalzata dalla necessità di proporre sempre novità, fino a dover organizzare sfilate - spettacolo (le sfilate cruise) a pochi giorni quasi dalle Fashion Weeks che non bastavano più a coprire l'esigenza di nuovo ad ogni costo. Le proposte cruise destinate praticamente a privilegiare un pronto moda per la stagione imminente hanno rivoluzionato i tempi normali di lavorazione incalzate dalla necessità di tenere testa a un tipo di distribuzione inconsueta, affidata quasi essenzialmente all'impatto mediatico, pronta a volare in rete per bruciarsi nel giro di qualche settimana.

LA PANDEMIA

Ora, a causa della pandemia che ha colpito il nostro pianeta, la moda ha dichiarato un serrate le file e ha annullato i consueti appuntamenti per le sfilate previste dai calendari della moda. Dapprima confermato nonostante tutto, dal team dirigente di Pitti, la rassegna Pitti Uomo ha dovuto dichiarare annullato l'appuntamento di giugno per mancanza di adesioni sufficienti a giustificare un impegno così grande. Ora qualche conferma per le sfilate cruise sta arrivando con la rassicurazioni di Gucci che - dopo le esternazioni poetico-mistiche-dello stilista Alessandro Michele -conferma che le presentazioni di moda riprenderanno con un modus del tutto nuovo in due soli momenti nel corso dell'anno e un modus del tutto nuovo : colonna sonora con musiche classiche, da Beethoven in su, look non aggressivi, comportamenti controllati , prudenza. Eleventy Sample Sale - mella show room di via Moscova - ha riservato alla stampa la presentazione delle sue ultime creazioni (uomo e donna). I due mitici, Dolce & Gabbana (rientrati per l'occasione nel calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana), rassicurano che la loro sfilata sarà presentata nel corso della Fashion Week di ottobre a Milano, in uno spazio aperto, il cortile dell'Ospedale Humanitas (un indirizzo che i due stilisti hanno ricordato già con il versamento di un aiuto economico importante per il coronavirus).

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA