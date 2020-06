L'EVENTO

Ma... piove il cielo sulla città...: Vacanze romane ha accompagnato momenti di entusiasmo, di fatica, di riuscita, di vere o false sicurezze. Titolo di una canzone che ci accompagnò dagli anni Ottanta nel recupero illusorio di fiducia, ma soprattutto titolo di un film che aveva segnato la ripresa dell'Italia dopo la fine della guerra, un carosello di immagini raccolte durante una gita spensierata da due giovanissimi (Audrey Hepburn e Gregory Peck, lei principessa in incognito, lui fotografo di borgata) a cavallo di una vespa, il motorino che spopolò in quegli anni come compagno di spensieratezza e di fiducia. E la vespa, il cui atto di nascita coincide con quello della Maison Christian Dior (1946) torna oggi, griffatissima, caratterizzata dai codici della Maison Dior con la firma di Maria Grazia Chiuri, che sta consegnando alla prima Casa di moda di Francia lo scettro assoluto di Maison guida.

IL SOGNO

«In un momento difficile come quello attuale - ha detto la stilista, presentando il progetto Vespa-Dior 946 - è bello poter sognare un futuro migliore. Oggi come allora abbiamo attraversato un periodo buio e ora stiamo unendo le forze per condividere un po' di joie de vivre attraverso una combinazione di stile e artigianalità. Questa partnership rappresenta una celebrazione della bellezza, forte di una innovazione tecnologica che ne farà un mezzo di locomozione pratico ed elegantissimo». Lo conferma Michele Colaninno, AD IMMSI e responsabile delle strategie di prodotto e marketing Piaggio, precisando che la vespa Dior 946, con telaio monscocca e linee grafiche che rendono omaggio all'heritage delle due Case, sarà contrassegnata dalle linee dello stile minimalista di Maria Grazia Chiuri che alla vespa-Dior assocerà associata anche una linea di accessori-moda appositamente studiati: dal casco al portaoacchi , alla sportina da passeggio, decorati con il morivo iconico della Maison di Avenue Montaigne. Ispirato al design della sella, il bauletto con il motivo Dior oblique (disegnato da Marc Bohan nel 1967) è stato appositamente progettato per venire fissato al portapacchi. Il tutto sarà presente dalla prossima primavera 2021 nelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship Motoplex del Gruppo Piaggio. «Vespa - ha detto Maria Grazia Chiuri - presentando la novità - mi ricorda la mia città, Roma. È un mezzo legato alla facilità di muoversi come nel film Vacanze romane che ha lasciato quella straordinaria immagine di Audrey Hepburn aggrappata a Gregory Peck. Molti dei miei ricordi felici hanno una Vespa come protagonista. È un simbolo dell'italianità legato alla mia vita personale e che ora fa parte della mia vita professionale. E mai come oggi il successo di Vacanze romane cantato dai Matia Bazar diventa motivo d'attualità: ...paese che non ha più campanelli...!».

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

