LA MISURAVENEZIA Il Bonus 90%, meglio noto come Bonus Facciate, in questi mesi è stata praticamente l'unica tra le agevolazioni in essere nell'ambito dell'edilizia ad essere utilizzato nei centri storici a Venezia in primis dato che può essere impiegato anche per il rifacimento di facciate sottoposte a vincolo. Questo provvedimento andrà a scadere con la fine del 2021, e nel Documento di programmazione economica appena redatto dal...