ISTRUZIONE

VENEZIA Dal 16 luglio l'Ufficio scolastico può derogare alla legge Gelmini e non procedere all'accorpamento delle classi. Questo grazie ad un articolo aggiunto al decreto Rilancio pubblicato a maggio e ora diventato legge. L'annuncio è stato fatto l'altro ieri dalla Ministra Lucia Azzolina, nel corso della trasmissione In Onda di La7, in risposta ad una domanda postale in diretta telefonica da un genitore del liceo Marco Polo. «Cosa pensa di fare per risolvere l'impasse burocratico tra accorpamento delle classi e norme di sicurezza anti-covid?» chiede Andrea Crepax, papà di una studentessa di una delle 6 ex classi prime del liceo Artistico che a settembre, a causa dell'accorpamento, in teoria diventeranno 5 da ben 27 studenti ciascuna. La ministra Azzolina, rispondendo al genitore veneziano, ha spiegato che la legge 81 del 2009 firmata dall'ex ministra Gelmini stabiliva un minimo di 27 studenti per classe, inclusi quelli portatori di disabilità. Nel decreto Rilancio però è stata aggiunta in questi giorni «la norma che permette di derogare alla legge Gelmini, anche se 11 anni di classi pollaio sono difficili da cancellare» spiega Azzolina.

Per le famiglie veneziane, che da mesi scrivono all'Ufficio scolastico regionale, sarebbe già un passo avanti se di classi pollaio non ne venissero create di nuove. «La risposta che la Ministra ci ha dato è stata abbastanza chiara. Infatti nel decreto rilancio del 16 maggio 2020, divenuto legge il 16 luglio 2020, è contenuto quanto segue - spiega Andrea Crepax - Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono adottate misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento del 2009». Soluzione a portata di mano, pare, e sospiro di sollievo per i genitori non solo del Marco Polo ma anche degli istituti Algarotti e Sarpi e dei licei Benedetti e Tommaseo, che, in contemporanea al liceo artistico avevano mandato una lettera a dirigente e Ufficio scolastico dopo aver appreso l'avvio delle procedure di accorpamento. Ora la decisione finale spetta all'Ufficio scolastico che, con la costruzione l'organico di fatto dei docenti, avrebbe la competenza e il potere per tornare sui propri passi. «Sempre durante la trasmissione, la ministra ha spiegato che sono appena stati approvati i fondi per l'assunzione a tempo determinato da settembre per 50.000 tra docenti e personale Ata continua Crepax e che quindi i numeri ci sono non solo per mantenere le classi così come solo ma anche eventualmente per suddividere quelle attualmente troppo numerose e ospitate in aule troppo piccole».

Alice Carlon

