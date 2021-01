LA CRONACA

L'allarme scattò poco prima delle 21 del 29 gennaio 1996. E quella sera cambiò la storia di Venezia. Il suo più bel teatro finì in cenere in una sola notte. Una ferita aperta che fu rimarginata solamente con la ricostruzione e la riapertura, avvenuta nel dicembre 2003 dopo numerose peripezie burocratico - amministrative che portarono per ben due volte al cambio di appaltatore e progettista. Di quella notte si è detto molto, moltissimo e lo ricorda l'allora comandante dei vigili del fuoco nell'articolo qui a fianco. Ci fu un'inchiesta, partita immediatamente, guidata dal pubblico ministero Felice Casson (poi, dopo aver lasciato la magistratura diventò senatore e fu per due volte candidato alla poltrona di sindaco di Venezia) e questi mise sotto torchio tutti coloro che avevano qualcosa a che fare col teatro: dal sindaco di allora, Massimo Cacciari, al custode del teatro. Ma alla fine furono arrestati due elettricisti: Enrico Carella, allora 27 anni di Sacca Fisola (Venezia) e Massimiliano Marchetti, 25, di Salzano. La loro ditta la Viet, era in grave ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il processo appurò che furono loro ad appiccare l'incendio, che nella loro mente avrebbe dovuto provocare solo qualche danno. Invece, bruciò tutto.

Il processo di primo grado si chiuse nel marzo 2001 con la condanna dei due elettricisti e l'assoluzione di tutti gli altri imputati. In Cassazione si concluse a metà luglio del 2007 con la conferma delle condanne: sette anni per Carella, 6 a Marchetti e una multa per omissione di cautele all'allora direttore dei lavori di ristrutturazione. Per molto tempo Carella si era reso latitante: fu rintracciato all'inizio del 2007 in Messico e riportato in Italia in manette. Parallelamente, l'attività di ricostruzione, ebbe parecchi stop dovuti a ricorsi di vario tipo. L'ex sindaco Paolo Costa ricorda che i tentativi di fermare i lavori furono 13 o 14. Ma poi, alla fine, il 14 dicembre 2003 la Fenice fu riaperta con un concerto di gala condotto da Riccardo Muti. Il resto è cronaca.

