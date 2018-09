«La mia vita di italiano figlio di stranieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICADopo aver sfornato canzoni diventate vere e proprie hit e collezionato video come calamite per milioni di fan su YouTube, Ghali si prepara al bagno di folla. Il suo primo tour nei palasport Ghali in tour partirà da Mantova (data zero) il 18 ottobre. Una nuova avventura dal vivo, che porterà il giovane rapper milanese al centro della scena della Kioene Arena di Padova venerdì 2 novembre, unica tappa nel Nordest. Sui social l'hai definita «un'esperienza e non solo una semplice esibizione». Che spettacolo ha in serbo per il suo...