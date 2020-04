Mi ha salvato l'arte. Mario Pandolfo, i soliti baffoni inconfondibili sopra una faccia sempre tonda, ha scoperto la passione per la pittura in carcere, frequentando uno dei tanti corsi per detenuti. Ed eccolo davanti al cavalletto. Prima a copiare i grandi della pittura, da Picasso a De Chirico, e poi, una volta acquisita la tecnica, a comporre quadri suoi. E anche adesso che è a casa, Antonio Pandolfo dipinge in continuazione. Sì, mi piace proprio. Mi rilassa. Mi aiuta. Quanti ne ho fatti? Centinaia. Dipingo in continuazione e li regalo. Le carceri di mezza Italia sono piene di miei quadri. Non che sia una novità il bandito con il pennello in mano, anzi. Il caso più celebre è Caravaggio, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi che il carcere lo conosceva benissimo e dal di dentro. Ma più recentemente è arrivato agli onori della cronaca culturale il pentito di mafia Gaspare Mutolo mentre si sa che lo stesso Luciano Liggio firmava quadri che, però, non dipingeva lui. Si limitava a firmarli, essendo famoso e potendo quindi puntare ad una esposizione. Mario Pandolfo alla mostra non ha mai pensato fino ad oggi che si trova alle prese con le difficoltà economiche. La villa che avevo a Lughetto me l'hanno confiscata. Soldi certo non ne avevo messo da parte, a quei tempi non avevo testa per pensare al futuro, c'è solo mia moglie che lavora dalla mattina alla sera, ma siamo in difficoltà. Se qualcuno vuole fare una mostra dei miei quadri non gli dico di no.

